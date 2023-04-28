Инфографика ⟩ Какие подержанные автомобили покупают латвийцы: названы самые популярные марки

По данным Автоассоциации, в первом квартале этого года в Латвии зарегистрировано 10 783 подержанных легковых автомобиля, что на 8,7% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.
Среди подержанных автомобилей самыми популярными за три месяца были автомобили марки BMW - 1698, или 15,7% от всех зарегистрированных подержанных автомобилей. Количество подержанных автомобилей BMW уменьшилось на 14,6%.
Далее следуют Volvo - 1677 автомобилей (+1,1%), VW - 1528 автомобилей (-11,6%) и Audi - 1051 автомобиль (-26,7%).
Пятерку самых популярных марок подержанных автомобилей замыкает Opel с 640 автомобилями (-8% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года).
Самой популярной моделью подержанного легкового автомобиля была BMW 3-Series - зарегистрировано 517 таких автомобилей, далее следуют BMW 5-Series (373), Volvo XC60 (292), Audi A4 (279) и Volvo V70 (268).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!