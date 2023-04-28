В Литве в парикмахерской для животных во время процедуры внезапно умер кот

В одну из апрельских суббот в Вильнюсе Мирета отвела своего кота в парикмахерскую для домашних животных. Однако визит закончился печально - ее питомец скоропостижно скончался в учреждении, сообщает литовское издание 15min.
Мирета рассказала, что в середине апреля отвела своего кота Марселя в ветеринарную клинику в литовской столице - в торговом центре Ozas.
Трехлетнему шотландскому вислоухому коту нужно было подстричь когти и расчесать шерсть. "Это совершенно нормальная процедура. Я спросила их, стоит ли нам остаться. Однако они предложили нам забрать кота примерно через час", - говорит Мирета.
Ее кот Марсель остался в клинике, пока они с мужем вышли попить кофе.
Однако вскоре хозяева получили звонок: Марсель в стрессе, идите к нему.
Когда пара вернулась в клинику, где остался питомец, персонал сообщил плохие новости.
"Они сказали, что животное было в большом стрессе и умерло. Также указали, что ветеринар пытался помочь, что-то уколол, но… Я не верила, что в коробке, в которой мы привезли Марселя, мы увезем его уже мертвым", - рассказала хозяйка кота.
Она добавила, что эта процедура - стрижка когтей и вычесывание - ранее уже несколько раз проводилась.
У хозяев погибшего кота сложилось впечатление, что сотрудники клиники вовсе не чувствуют себя виноватыми. "Мы не привезли больного кота. Мы даже не возили его в клинику. Мы отвели его в парикмахерскую", - сердито говорит хозяйка Марселя.
Пара связалась с полицией и ветеринаром, чтобы выяснить, что случилось с котом. Хотя клиника предложила забрать тело кота, семья передала его своему ветеринару. Для выяснения причин смерти Марселя будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
"Он начал странно дышать"
Издание связалось с предприятием PetCity, в чьей клинике и произошел упомянутый случай.
"Кота отвезли в парикмахерскую на вычесывание. При этом грумер заметил, что животное странно дышит и становится беспокойным. Так как в PetCity в торговом центре Ozas есть еще и ветеринарная клиника, парикмахер сразу же связался работающими поблизости ветеринарами, которые, учитывая изменение состояния животного, незамедлительно оказали неотложную помощь. Выражаем глубочайшее сочувствие и сожаление в связи с данным инцидентом", - сообщили в PetCity.
"Коты чувствительны к стрессу"
Доцент Литовского университета наук о здоровье Др. Далия Йодженте рассказывает, что кошки как вид очень чувствительны к стрессу.
"Может ли животное погибнуть от стресса? Знаете, может.
И вы найдете много научных исследований, которые это подтверждают. Животное испытывает стресс от новой обстановки, запаха, звука. Да и сама процедура - если животное было вымыто до этого, что очень не нравится кошкам - вызывает стресс", - рассказала специалист. Она убедилась, что специалисты клиники предприняли все необходимые меры, чтобы уменьшить этот стресс у кота.
"Если животному была оказана помощь, я думаю, было сделано все возможное", - сказала Йодженте. Также есть вероятность, что у животного могли быть проблемы со здоровьем, которые раньше оставались незамеченными. Все это покажет экспертиза.
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