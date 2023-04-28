В Литве в парикмахерской для животных во время процедуры внезапно умер кот

Пара связалась с полицией и ветеринаром, чтобы выяснить, что случилось с котом. Хотя клиника предложила забрать тело кота, семья передала его своему ветеринару. Для выяснения причин смерти Марселя будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

"Он начал странно дышать"

Издание связалось с предприятием PetCity, в чьей клинике и произошел упомянутый случай.

"Кота отвезли в парикмахерскую на вычесывание. При этом грумер заметил, что животное странно дышит и становится беспокойным. Так как в PetCity в торговом центре Ozas есть еще и ветеринарная клиника, парикмахер сразу же связался работающими поблизости ветеринарами, которые, учитывая изменение состояния животного, незамедлительно оказали неотложную помощь. Выражаем глубочайшее сочувствие и сожаление в связи с данным инцидентом", - сообщили в PetCity.

"Коты чувствительны к стрессу"

Доцент Литовского университета наук о здоровье Др. Далия Йодженте рассказывает, что кошки как вид очень чувствительны к стрессу.

"Может ли животное погибнуть от стресса? Знаете, может.

И вы найдете много научных исследований, которые это подтверждают. Животное испытывает стресс от новой обстановки, запаха, звука. Да и сама процедура - если животное было вымыто до этого, что очень не нравится кошкам - вызывает стресс", - рассказала специалист. Она убедилась, что специалисты клиники предприняли все необходимые меры, чтобы уменьшить этот стресс у кота.

"Если животному была оказана помощь, я думаю, было сделано все возможное", - сказала Йодженте. Также есть вероятность, что у животного могли быть проблемы со здоровьем, которые раньше оставались незамеченными. Все это покажет экспертиза.