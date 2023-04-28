Яна Брук стала победительницей шоу Mīla kemperī

После победы в шоу паре предстоит решить - продолжить отношения на новом уровне со свадьбой в Лас-Вегасе или разойтись и выбрать деньги.

Прежде чем сделать судьбоносный выбор, двое влюбленных произнесли друг другу свои клятвы. Яна сказала: "Обещаю, что мы продолжим наши отношения - будем жить вместе! Обещаю всегда слышать тебя, быть другом и партнером. Я думаю, что наша встреча неслучайна. У меня никогда не было таких эмоций в моей жизни, только с тобой! Обещаю быть счастливой с тобой всю жизнь! Я люблю тебя!".

Давид, в свою очередь, сказал своей возлюбленной: "Я обещаю тебе, что мы будем жить вместе! Я обещаю стараться, чтобы ты просыпалась с улыбкой каждое утро. Я обещаю стараться исполнить все твои мечты, насколько я смогу, потому что ты уже исполнила мои мечты, находясь рядом со мной".

На вопрос, что они решили выбрать - любовь или деньги, Давид дал понять, что хочет провести остаток своей жизни с Яной.

"Мне тяжело дышать! Но... Я тоже хочу отдать тебе свое сердце!" - произнесла Яна, а значит, они оба вместо денег выбрали любовь.

Напомним, что в первом сезоне победу одержали певица Алиса Haijima и Рудольф - в качестве приза они получили поездку в Испанию, но после нее расстались.

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Напомним, на днях латвийский блогер Яна Брук разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram. Девушка вспомнила, как три года назад попала в ДТП, в котором могла погибнуть.