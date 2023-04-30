Саманта Тина рассказала, что она поняла в отношениях

"В отношениях важно расти вместе, заботиться друг о друге, делиться эмоциями. Важно понимать, что есть не только "мы", но и у каждого свое время. Если человек не может существовать без другого и оставаться наедине - это проблема. Человек должен уметь быть в одиночестве, чтобы любить и принимать любовь другого", - считает Саманта Тина.

В марте стало известно, что у Саманты новые отношения. Она хочет защитить их и не хочет обнародовать, говоря, что любовь любит тишину, но в программе "Когда они встретились" она рассказала, что знакомство состоялось по переписке, а позже они встретились на ее концерте.

Новый бойфренд Саманты человек не творческий. "Посмотрим, что будет дальше, но сейчас все очень хорошо", - указывает она.

"Жизнь свела меня с замечательным человеком, который помогает мне узнать то, чему я должна была научиться давным-давно", - сказала певица. Она благодарна своему партнеру за заботу.

Как известно, Саманта шесть лет была в отношениях со следователем Наурисом Лиепиньшем. Их союз распался летом 2020 года.

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