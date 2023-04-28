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LIZDA: забастовка учителей дала результаты

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Шествие протеста LIZDA
Шествие протеста LIZDA Фото: TVNET

Забастовка учителей дала свои результаты, так как правительство было вынуждено признать, что принятые 21 апреля поправки в правилах Кабинета министров о повышении заработной платы учителей не учитывают всех требований бастующих учителей, такую позицию изложила агентству LETA председатель Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

По словам Ванаги, на данный момент сняты все возражения, включая распределение нагрузки, средние затраты на школьников и зарплаты администрации учебных заведений.

Однако LIZDA по-прежнему настаивает на том, что из-за отсутствия расчетов неясно, выполнено ли соглашение о распределении нагрузки.

Как сообщалось, на выполнение требований бастующих учителей правительство планирует выделить еще 4,2 млн евро.

Эта сумма будет выделена в дополнение к уже выделенным 9 млн евро, что предусмотрено утвержденными 21 апреля поправками в правила Кабмина об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения заработной платы тех учителей, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной.

Напомним, 24 апреля, в Латвии с шествия протеста, организованного LIZDA, стартовала трехдневная забастовка учителей.

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