LIZDA: забастовка учителей дала результаты

По словам Ванаги, на данный момент сняты все возражения, включая распределение нагрузки, средние затраты на школьников и зарплаты администрации учебных заведений.

Однако LIZDA по-прежнему настаивает на том, что из-за отсутствия расчетов неясно, выполнено ли соглашение о распределении нагрузки.

Эта сумма будет выделена в дополнение к уже выделенным 9 млн евро, что предусмотрено утвержденными 21 апреля поправками в правила Кабмина об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения заработной платы тех учителей, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной.