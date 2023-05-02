Первая репетиция Sudden Lights в Ливерпуле началась с неприятностей

Как сообщает LTV, первая репетиция прошла без сценических костюмов, так как чемоданы делегации не доехали до Ливерпуля.

Правда, вечером первого дня группа объявила в своих соцсетях, что чемоданы получили. "Не волнуйтесь, ребята, мы получили наш багаж!" - сообщили Sudden Lights.

Несмотря на этот инцидент, группа положительно относится к первой репетиции. "Первая репетиция была очень удачной. Конечно, есть всякие мелочи, над которыми нужно поработать. Но все происходит!" - об этом LTV сообщил солист группы Андрейс Рейнис Зитманис.

Галерея: Первая репетиция Sudden Lights

Телережиссер Юрис Матузелис также говорит в беседе с LTV, что все на высоком уровне. "Конечно, есть некоторые вещи, которые мы хотим донести техническому персоналу BBC - ощущение, которое мы хотим получить.

очень важно получить это ощущение, чтобы публика почувствовала и посыл песни, и энергию, исходящую от артиста", - говорит Матузелис о первой репетиции.

Работа продолжается – далее записи передаются делегации и можно внести коррективы в исполнение, если таковые имеются, для следующей репетиции. Это будет последняя репетиция, когда можно будет внести изменения.

Уже сообщалось, что группа Sudden Lights с песней Aijā выступит в первом полуфинале 9 мая, где примут участие Норвегия, Мальта, Сербия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды и Финляндия. Второй полуфинал Евровидения пройдет 11 мая, финал - 13 мая.