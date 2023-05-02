Первая репетиция Sudden Lights в Ливерпуле началась с неприятностей

В воскресенье, 30 апреля, группа Sudden Lights провела первую репетицию на большой сцене "Евровидения", однако не обошлось без неприятностей.
Как сообщает LTV, первая репетиция прошла без сценических костюмов, так как чемоданы делегации не доехали до Ливерпуля.
Правда, вечером первого дня группа объявила в своих соцсетях, что чемоданы получили. "Не волнуйтесь, ребята, мы получили наш багаж!" - сообщили Sudden Lights.
Несмотря на этот инцидент, группа положительно относится к первой репетиции. "Первая репетиция была очень удачной. Конечно, есть всякие мелочи, над которыми нужно поработать. Но все происходит!" - об этом LTV сообщил солист группы Андрейс Рейнис Зитманис.
Галерея: Первая репетиция Sudden Lights
Телережиссер Юрис Матузелис также говорит в беседе с LTV, что все на высоком уровне. "Конечно, есть некоторые вещи, которые мы хотим донести техническому персоналу BBC - ощущение, которое мы хотим получить.
очень важно получить это ощущение, чтобы публика почувствовала и посыл песни, и энергию, исходящую от артиста", - говорит Матузелис о первой репетиции.
Работа продолжается – далее записи передаются делегации и можно внести коррективы в исполнение, если таковые имеются, для следующей репетиции. Это будет последняя репетиция, когда можно будет внести изменения.
Уже сообщалось, что группа Sudden Lights с песней Aijā выступит в первом полуфинале 9 мая, где примут участие Норвегия, Мальта, Сербия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Азербайджан, Чехия, Нидерланды и Финляндия. Второй полуфинал Евровидения пройдет 11 мая, финал - 13 мая.
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