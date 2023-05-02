Умер модельер Валентин Юдашкин

Известно, что последние несколько лет дизайнер боролся с раком. Несмотря на тяжелый недуг, Юдашкин до последнего работал. Лишь незадолго до кончины он задумался о приемнике.

Незадолго до кончины, в марте 2023 года, Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной прилетел в Израиль, чтобы встретиться с Аллой Пугачевой.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Страсть к моделированию одежды у него проявилась еще в школе.

После сдачи выпускных экзаменов Юдашкин выбрал профессию модельера. Родители этот выбор не одобрили, но давить на сына они не стали. Уже с первых шагов в профессии Юдашкин представлял российскую индустрию моды за рубежом: создавал эскизы костюмов для членов сборной СССР по косметике и парикмахерскому искусству, участвовавшей в международных соревнованиях.

1991 год стал для Валентина Юдашкина поворотным. Именно тогда модельер открыл фирму Valentin Yudashkin, создал первую коллекцию класса Haute Couture - "Фаберже". Позже Юдашкин передал один из нарядов в коллекцию Лувра. В том же году прошел очередной показ на Неделе высокой моды в Париже. Тогда российского коллегу поздравил Пьер Карден, ставший с того дня другом и учителем Валентина.

Юдашкин вошел в историю российской и мировой моды. Наряды от кутюрье любили актеры и звезды шоу-бизнеса.

Напомним, ранее в возрасте 85 лет скончался российский модельер Вячеслав Зайцев.