Видео ⟩ Полиция завела дело об агрессивном вождении Mercedes Шефлера в Юрмале

На видео видно, как два внедорожника Mercedes Benz агрессивно едут по дороге. У одной из машин номерной знак LB, у другой LB 20.

По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), оба автомобиля принадлежат фирме Meierovica 35, владельцем которого, по данным Firmas.lv, является миллиардер Юрий Шефлер.

По данным Земельной книги, этой компании также принадлежит недвижимость на проспекте Зигфрида Мейеровица, 33, куда и направились эти две машины.

Ранее RUS TVNET сообщал, что очевидец нарушения отметил, что этот автомобиль Mercedes-Benz принадлежит владельцу Latvijas balzams Юрию Шефлеру, однако в конкретном случае за рулем сидел его телохранитель.

Представитель компании по производству и дистрибуции алкогольной продукции Amber Beverage Group сообщил агентству LETA, что автомобили, показанные на видео, не принадлежат ни одной из компаний Amber Beverage Group, поэтому комментариев не будет.

Amber Beverage Group была образована, когда международная компания по производству алкогольных напитков SPI Group объединила балтийские компании - Amber Latvijas balzams (ранее Latvijas balzams), дистрибьюторов напитков Amber Distribution Latvia, Amber Distribution Estonia и Bennet Distributors в Литве, сети специализированных магазинов напитков Latvijas balzams veikali в Латвии и Darija в Литве.

Согласно информации Firmas.lv, единственным владельцем Amber Beverage Group является люксембургская компания Amber Beverage Group Holding. С другой стороны, реальным бенефициаром Amber Beverage Group является миллиардер Юрий Шефлер. Компания была зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 10 495 660 евро.