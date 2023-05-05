Шойгу отреагировал на угрозы Пригожина отвести ЧВК "Вагнер" из Бахмута

"Вот это вот парни ЧВК "Вагнер", которые погибли сегодня. Еще кровь свежая", - сказал Пригожин, добавив, что армейские командиры отправятся в ад за то, что не прислали боеприпасы. "У нас нехватка боеприпасов 70%", - заявил он, утверждая, что при большем запасе боеприпасов убитых "вагнеровцев" было бы в пять раз меньше.