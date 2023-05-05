Шойгу отреагировал на угрозы Пригожина отвести ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Министр обороны России Сергей Шойгу после опубликованного лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным видеоролика, в котором он жалуется на значительные потери группировки, поручил "держать на особом контроле" вопросы, касающиеся поставок вооружений на территорию "специальной военной операции" (так в России официально называют полномасштабное вторжение в Украину), сообщает "Медуза" со ссылкой на источники.
По данным "Медузы", Шойгу дал соответствующие указания в ходе проверки, которую он провел в Южном военном округе. Минобороны также опубликовало видео, на котором Шойгу осматривает военную технику.
Как сообщалось, в ролике, который с английскими субтитрами опубликовал в своем Twitter советника МВД Украины Антон Геращенкj, Пригожин показывает останки павших бойцов ЧВК "Вагнер", грубо ругается и высказывает резкое неудовольствие недостаточными поставками боеприпасов.
Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023
He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n
В ролике Пригожин раскритиковал конкретно министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, назвав их животными, которые сидят в дорогих клубах, пока их дети радуются жизни и публикуют ролики на YouTube.
"Шойгу! Герасимов! Где, *****, боеприпасы?" - сказал явно разъяренный основатель ЧВК на видео. "Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом", - сказал Пригожин, стоя посреди рядов мертвых бойцов.
"Вот это вот парни ЧВК "Вагнер", которые погибли сегодня. Еще кровь свежая", - сказал Пригожин, добавив, что армейские командиры отправятся в ад за то, что не прислали боеприпасы. "У нас нехватка боеприпасов 70%", - заявил он, утверждая, что при большем запасе боеприпасов убитых "вагнеровцев" было бы в пять раз меньше.
Также Пригожин объявил, что уберет "вагнеровцев" с линии фронта в Бахмуте. "...10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", - сообщил Пригожин в своем Telegram-канале.
Он указал, что при недостатке боеприпасов "вагнеровцы" умирают бессмысленной смертью.
Prigozhin announces that the Wagner Group will withdraw from Bakhmut on May 10th.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 5, 2023
pic.twitter.com/mtentaCKDG
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