Видео ⟩ Sudden Lights на генеральной репетиции. Готова ли Латвия к конкурсу?

Генеральную репетицию будет оценивать жюри, хотя оценка жюри не будет учитываться в первом полуфинале. Уже сообщалось, что в этом году в системе голосования на "Евровидении" ожидаются существенные изменения.

В интервью Rīta Panorama группа рассказала о своих чувствах перед генеральной репетицией. "Мы чувствуем себя очень бодро. [...] Сегодня весь день будет насыщен репетициями, интервью и т.д. Мы собираемся на полную и мы готовы!" - говорит басист группы Карлис Вартиньш.

Напомним, первый полуфинал состоится 9 мая, в нем примут участие 15 стран. Они будут бороться за 10 мест в финале. Эти участники: Латвия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Норвегия, Финляндия, Португалия, Хорватия, Молдова, Сербия, Ирландия, Чехия, Швейцария, Нидерланды и Швеция.

Второй полуфинал пройдет 11 мая, где выступят другие 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино поборются за оставшиеся 10 мест в финале.

В гранд-финале, который состоится 13 мая, примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.