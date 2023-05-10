Фото ⟩ Латвия шестой раз подряд не прошла в финал "Евровидения"

Всего в первом полуфинале принимало участие 15 стран: Латвия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Норвегия, Финляндия, Португалия, Хорватия, Молдова, Сербия, Ирландия, Чехия, Швейцария, Нидерланды и Швеция.

В финал прошли 10 стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Группа Sudden Lights не смогла квалифицироваться в финал конкурса "Евровидение-2023". Таким образом, с 2017 года Латвия не выходит в финал.

Галерея: первый полуфинал конкурса "Евровидение-2023"

Напомним, Латвию в этом году представлял коллектив Sudden Lights с песней Aijā. Букмекеры не делали положительных прогнозов на выход Латвии в финал. В Сети композицию группы и вовсе назвали "неформатом".

Второй полуфинал пройдет 11 мая, где выступят другие 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино поборются за оставшиеся 10 мест в финале.

В гранд-финале, который состоится 13 мая, примут участие в том числе страны-основательницы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также Украина как страна - победительница прошлогоднего конкурса.

"Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену ранее открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла.