Скопления людей у снесенного памятника советским воинам в Пардаугаве не наблюдается.
Скопления людей у снесенного в Пардаугаве памятника не наблюдается
По наблюдениям агентства LЕТА, территория, на которой находился памятник, огорожена, а движение пешеходов и транспорта заблокировано или ограничено. В районе дежурят значительные силы полиции.
Возле снесенного памятника стоят полицейские машины, а также автомобиль, предназначенный для перевозки задержанных.
Немногочисленные люди, проходящие мимо, не проявляют интереса к происходящему, и никто не пытается пересечь полицейские ленты, чтобы возложить цветы к забору, который стоит в этом месте с прошлого лета, когда начался демонтаж памятника.
На месте бывшего памятника работает экскаватор, продолжая разравнивать территорию.
Как сообщалось, Служба государственной безопасности (VDD) и Государственная полиция сегодня в усиленном режиме будут следить за ситуацией с безопасностью в Латвии, сообщили LЕТА в обеих службах.
9 мая под влиянием пропагандистской политики правящего российского режима часть населения Латвии широко праздновала победу в Великой отечественной войне, которая является одним из краеугольных камней идеологии путинского режима. В результате войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятника советской армии в Пардаугаве, но народу туда пришло довольно много. Во второй половине года памятник снесли.
В этом году Сейм 9 мая принял закон, запрещающий проведение таких публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии и тоталитаризма, а также ложную интерпретацию исторических событий.
В связи с 9 мая Госполиция и другие учреждения будут работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы по всей Латвии. Службы готовы реагировать на ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в интернете, сообщила в Госполиции.
По оценке VDD, как и в предыдущие годы, присутствует риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов государства-агрессора России.
VDD призывает при столкновении с такого рода действиями не реагировать на них и информировать ответственные службы.
Возложение цветов в местах, где раньше стояли демонтированные советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии.
Также в Риге уже ночью задержаны четверо молодых людей, которые пытались отпраздновать 9 мая, возложив цветы к снесенному памятнику Советской армии в Пардаугаве. Об этом сегодня утром на Латвийском радио сообщил начальник полиции Армандс Рукс. По словам представителя полиции, все задержанные - молодые люди в возрасте около 20 лет.
По оценке Рукса, в целом ночь на 9 мая прошла спокойно, хотя было несколько инцидентов, например, в Риге была зафиксирована пара случаев, когда символы российской военной пропаганды - буквы V и Z- расклеивали в общественных местах, а в Болдерае появилась надпись на тему победы.
В некоторых местах захоронений были возложены цветы с символикой страны-агрессора - георгиевскими ленточками и российскими флагами, которые запрещено использовать в Латвии, добавил Рукс и повторил, что со стороны властей не будет терпимости к тем, кто 9 мая прославляет военную агрессию.
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