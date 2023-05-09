Скопления людей у снесенного в Пардаугаве памятника не наблюдается

В этом году Сейм 9 мая принял закон, запрещающий проведение таких публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии и тоталитаризма, а также ложную интерпретацию исторических событий.

В связи с 9 мая Госполиция и другие учреждения будут работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы по всей Латвии. Службы готовы реагировать на ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в интернете, сообщила в Госполиции.

По оценке VDD, как и в предыдущие годы, присутствует риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов государства-агрессора России.

VDD призывает при столкновении с такого рода действиями не реагировать на них и информировать ответственные службы.

Возложение цветов в местах, где раньше стояли демонтированные советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии.

Также в Риге уже ночью задержаны четверо молодых людей, которые пытались отпраздновать 9 мая, возложив цветы к снесенному памятнику Советской армии в Пардаугаве. Об этом сегодня утром на Латвийском радио сообщил начальник полиции Армандс Рукс. По словам представителя полиции, все задержанные - молодые люди в возрасте около 20 лет.

По оценке Рукса, в целом ночь на 9 мая прошла спокойно, хотя было несколько инцидентов, например, в Риге была зафиксирована пара случаев, когда символы российской военной пропаганды - буквы V и Z- расклеивали в общественных местах, а в Болдерае появилась надпись на тему победы.

В некоторых местах захоронений были возложены цветы с символикой страны-агрессора - георгиевскими ленточками и российскими флагами, которые запрещено использовать в Латвии, добавил Рукс и повторил, что со стороны властей не будет терпимости к тем, кто 9 мая прославляет военную агрессию.