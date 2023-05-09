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Элина Дидрихсоне осталась без своего магазина в Instagram

rus.tvnet.lv
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Элина Дидрихсоне
Элина Дидрихсоне Фото: didrihsonee/Instagram

Cкандальный инфлюенсер и торговец одеждой Элина Дидрихсоне сообщила своим подписчикам печальный факт - профиль ее магазина Butterfly в Instagram исчез во второй раз.

"Пропал профиль Butterfly. Кто-то пожаловался на него. И главное, вы понимаете, что это местные латвийцы, кто же еще? У нас уже было такое однажды, тогда мы потеряли профиль с 65 тысячами подписчиков. И сейчас произошло то же самое", - заявила Дидрихсоне.

"Я не знаю, что я могу сделать", - добавила она со слезами на глазах.

"Я не понимаю, почему люди не могут порадоваться за других. И готовы справить нужду в чужой огород только потому, что нам хорошо. Это уже второй раз!" - возмущается Дидрихсоне.

Сейчас Дидрихсоне с супругом находятся в Дубае по работе, и Элина очень расстроена сложившейся ситуацией: "Я знаю, что существует огромное количество людей, которые недовольны своей жизнью и хотят, чтобы другой человек тоже был несчастен. Счастливый человек не стал бы так поступать с другим".

RUS TVNET уже писал, что имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а она и ее муж - в поле зрения Социальной службы и Инспекции по защите прав детей.

Также активно обсуждалась привычка вождения Дидрихсоне с непристегнутым ремнем безопасности.

Кроме того, блогеру сделали замечание за то, что она не использует хэштег #reklāma в Instagram, где активно рекламирует одежду. Время от времени появляются и другие жалобы - например, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просят заплатить наличными и не выдают чек. Есть жалобы и на систему возврата товара.

Дидрихсоне также приняла участие в выборах, которые прошли в прошлом году. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Кроме того, Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.

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