Элина Дидрихсоне осталась без своего магазина в Instagram

"Пропал профиль Butterfly. Кто-то пожаловался на него. И главное, вы понимаете, что это местные латвийцы, кто же еще? У нас уже было такое однажды, тогда мы потеряли профиль с 65 тысячами подписчиков. И сейчас произошло то же самое", - заявила Дидрихсоне.

"Я не знаю, что я могу сделать", - добавила она со слезами на глазах.

"Я не понимаю, почему люди не могут порадоваться за других. И готовы справить нужду в чужой огород только потому, что нам хорошо. Это уже второй раз!" - возмущается Дидрихсоне.

Сейчас Дидрихсоне с супругом находятся в Дубае по работе, и Элина очень расстроена сложившейся ситуацией: "Я знаю, что существует огромное количество людей, которые недовольны своей жизнью и хотят, чтобы другой человек тоже был несчастен. Счастливый человек не стал бы так поступать с другим".