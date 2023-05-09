Яна Брук и ее муж попытали счастья в казино Лас-Вегаса в брачную ночь

Прошло всего несколько часов после того, как пара поженилась, и они уже были готовы попытать счастья в казино Лас-Вегаса.

"Я не очень азартный игрок, но в Лас-Вегасе, конечно, я хотела попробовать себя в казино", - сказала Брук.

Давид проиграл деньги, а Яна выиграла 54 доллара.

Затем пара вылетела в Голливуд, где воспользовалась возможностью отдохнуть в шикарном доме, обсуждая планы на будущее.

RUS TVNET уже писал, что инфлюенсер Яна Брук (Yana Bruk) и бывший военный Давид Круминьш отправились в Лас-Вегас (США), чтобы пожениться после победы в шоу Mīla kemperī.

Брук и Круминьш были одной из самых скандальных и стабильных пар в шоу. Они увиделись во второй серии и остались вместе до финала. Между влюбленными были как ночи, полные страсти, так и полные эмоций ссоры, во время которых оба убеждались во взаимной любви.

До свадьбы Яна сомневалась, готовы ли они с Давидом к этому важному шагу, говоря, что после окончания шоу они редко встречаются и, по ее мнению, Давид не готов к семейной жизни. Однако, судя по тизеру из шоу, они все же отправились в Лас-Вегас, где подтвердили свою любовь.

"Из Швеции в Голливуд! Мы были настоящими на протяжении всего шоу!" - говорит пара.

Больше смотрите на 1188.lv.