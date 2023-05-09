"Готов уйти от невесты": Адриане Миглане регулярно пишут женатые мужчины

Адриана призналась, что лишь относительно недавно приняла свою внешность и осознала себя красивой женщиной. После чего начала участвовать в пикантных фотосессиях. Снимки с таких фотосессий заметили в социальных сетях многие мужчины, которые хотят привлечь внимание прекрасной певицы различными предложениями.

Среди них много женатых мужчин. "Что меня больше всего удивило, так это то, сколько занятых мужчин написали мне", - удивилась певица.

Адриана предпочитает не отвечать на такие сообщения, а еще ей очень жаль тех женщин, которые не осознают, с какими людьми они живут.

Один из мужчин даже упомянул, что довольно давно наблюдает за Адрианой, хотя состоит в стабильных отношениях. Он даже пообещал разойтись с будущей женой, если Адриана ответит на его чувства и примет ухаживания.

Больше смотрите на 1188.lv.