Жанна Дубска продавала колготки и масло, чтобы прокормить ребенка

Оказывается, в свое время Жанне пришлось браться за самые разные случайные работы, чтобы содержать свою семью. Этот суровый опыт дал ей закалку и осознание, что из нее не получится хороший продавец.

Модельный бизнес, которым Дубска начала заниматься в шестидесятилетнем возрасте, она называет самым простым способом заработать деньги.

"Наверное, легче всего, когда ты что-то показываешь или рекламируешь", - говорит стилист.

Она иронизирует, что так же легко зарабатывает деньги своим языком, давая советы и читая лекции. "Думаю, если бы мне нужно было что-то изменить в своей жизни, я бы читала сказки или занималась сексом по телефону", - смеется Жанна. Она говорит, что многим людям нравится тембр ее голоса.

Но самые трудные времена были более 30 лет назад. "90-е годы были тяжелыми для меня. Я работала везде, где только могла - мыла лестницы, продавала масло, шила по ночам, торговала колготками в "Детском мире", - вспоминает Дубска.

Зарплата продавца была мизерной, но даже эти заработанные деньги были жизненно необходимы, чтобы прокормить новорожденного ребенка.

Это было особенно тяжело, потому что Жанна совсем не чувствовала себя продавцом. После этого опыта она приняла решение: "Только не торгуй".

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