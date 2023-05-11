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Чем отличаются правила голосования на "Евровидении" в этом году?

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Loreen (Швеция).
Loreen (Швеция). Фото: Martin Meissner

11 мая в 22:00 в Ливерпуле начнется второй полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение". Сегодня в нем примут участие 16 стран. Они будут бороться за 10 мест в финале. Среди участников Литва и Эстония.


Сегодня на сцену выйдут 16 стран: Армения, Бельгия, Австралия, Польша, Литва, Австрия, Словения, Кипр, Румыния, Эстония, Албания, Дания, Греция, Исландия, Грузия и Сан-Марино. Они поборются за оставшиеся 10 мест в финале.

Кстати, в этом году организатор конкурса - Европейский вещательный союз (ЕВС) - изменил правила.

В полуфиналах засчитываются только голоса телезрителей. Оценки национальных жюри имеют дублирующее значение на тот случай, если голосование зрителей в той или иной стране признано недействительным.

Кроме того, впервые на "Евровидении" в Сети голосовали зрители из государств, не принимающих участие в конкурсе. Их баллы были суммированы как от одной страны.

*Условием для такого голосования является регистрация зрителя на специальной платформе и наличие кредитной карты страны, которая не участвует в нынешнем "Евровидении". Но эта карта должна приниматься к оплате в приложении ЕВС.

Напомним, Беларусь и Россия исключены из участия в "Евровидении".

Латвию в этом году представляла группа Sudden Lights. К сожалению, музыканты не смогли выйти в финал "Евровидения". Это уже шестой раз подряд в истории нашей страны.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"

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