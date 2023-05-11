Кто может стать кандидатом в президенты от "Нового Единства"?

Из слов политика следует, что после отказа действующего президента Эгила Левитса баллотироваться на второй срок "Новое Единство" выдвинет своего кандидата. Левитса поддерживали только две партии, поэтому голосов для переизбрания ему не хватает.

Латковскис сказал, что самым важным критерием "Нового Единства" для кандидатов на пост президента была и остается твердая позиция по вопросам национальной безопасности, подтвержденная делами, поэтому кандидатами могут быть Ринкевич, Домбровскис, Калниете или кто-то еще.

"Это не кот в мешке, это не [кандидат в президенты от "Объединенного списка" Улдис] Пиленс, о деятельности которого мы ничего не знаем", - сказал политик.

По словам Латковскиса, позиция "Нового Единства" прояснится в течение дня.

На просьбу оценить, насколько стабильно правительство во главе с представителем "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем в таких условиях, Латковскис ответил, что ситуация может развиваться по-разному.

"Кариньш с самого начала был заинтересован в более широкой коалиции, теперь мы видим, что работать с 54 депутатами сложно, - сказал Латковскис. - Изменения в коалиции будут зависеть от различных событий, в том числе от президентских выборов".