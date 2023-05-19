"Это непрогнозируемо": Солистка Tautumeitas о диагнозе рассеянный склероз

Солистка и лидер этно-поп-группы Tautumeitas Аснате Ранцане открыто рассказала о недавно диагностированном рассеянном склерозе в программе Лауры Саулите Generation Famous.
На вопрос, как Аснате Ранцане справляется с эмоционально тяжелыми моментами, она отвечает: "Мне совершенно не сложно сейчас говорить на эту тему, потому что я пережила все эти трудности уже три года назад, хотя диагноз мне поставили только сейчас"
"Были моменты, когда я думала - так, так, так, сколько еще лет я проживу, буду ли лежачая через 15 лет?!
Но эти моменты надо прожить. Теперь я преодолела это - самая большая работа была с моим разумом", - говорит Ранцане, рассказывая, что она искала в Сети имена известных людей, у которых диагностировали это заболевание. Ей также помогли образовательные и вдохновляющие видео.
На вопрос, как у нее диагностировали это заболевание, Ранцане вспоминает: "Мне еще не было 30 лет, и я очень привыкла жить так, что если где-то что-то болит - я не обращаю на это внимания, это через 3 дня проходит, и живем дальше!".
У меня начал покалывать безымянный палец правой руки.
Через неделю начала покалывать вся ладонь. Через три недели я начала ходить на массажи, но ничего не изменилось... Прошел месяц, когда это распространилось на всю руку - я больше не могла играть!"
МРТ выявила очаги воспаления в спинном мозге, но Аснате говорит, что при рассеянном склерозе они обычно начинаются и в головном мозге.
"Через пол года у меня случился второй эпизод, когда начали покалывать ноги. В итоге у меня было шесть очагов в спинном мозге - на тот момент не хватило компонентов для подтверждения диагноза. Только в этом году у меня в голове тоже появились очаги", - говорит Ранцане.
Аснате придется принимать лекарства и больше думать о суточном ритме, но она подчеркивает, что в наши дни это заболевание очень хорошо поддается контролю.
"Я живу свою жизнь и не ощущаю болезнь!
Тревогу вызывает то, что это очень непредсказуемо и эти очаги не исчезают", - сказал певица.
Об этом диагнозе Ранцане впервые рассказала в марте этого года в журнале Ieva.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!