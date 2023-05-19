"Это непрогнозируемо": Солистка Tautumeitas о диагнозе рассеянный склероз

На вопрос, как Аснате Ранцане справляется с эмоционально тяжелыми моментами, она отвечает: "Мне совершенно не сложно сейчас говорить на эту тему, потому что я пережила все эти трудности уже три года назад, хотя диагноз мне поставили только сейчас"

"Были моменты, когда я думала - так, так, так, сколько еще лет я проживу, буду ли лежачая через 15 лет?!

Но эти моменты надо прожить. Теперь я преодолела это - самая большая работа была с моим разумом", - говорит Ранцане, рассказывая, что она искала в Сети имена известных людей, у которых диагностировали это заболевание. Ей также помогли образовательные и вдохновляющие видео.

На вопрос, как у нее диагностировали это заболевание, Ранцане вспоминает: "Мне еще не было 30 лет, и я очень привыкла жить так, что если где-то что-то болит - я не обращаю на это внимания, это через 3 дня проходит, и живем дальше!".

У меня начал покалывать безымянный палец правой руки.