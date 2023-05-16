Блогер Beta Beidz призналась, что переспала со своим парнем на первом свидании

"Первое, что меня привлекло, это то, что он в моем вкусе: высокий, с темными волосами и темными глазами. Меня привлекают парни, похожие на меня. (Смеется) Я сразу почувствовала, что мне с ним комфортно. Раньше не могла быть полностью собой, когда была с другим человеком.

Я не могла расслабиться, я всегда что-то скрывала. Роланд — первый мужчина, с которым не так", - признается Beta Beidz.

Инфлюенсер говорит, что они как лучшие друзья, что она очень ценит.

При этом Беата не скрывает, что отношения развивались довольно быстро. "Вне работы мы впервые встретились на новогоднем балу, а дальше все произошло быстро. Наш опыт переворачивает принцип - на первых свиданиях нельзя целоваться и спать, чтобы отношения были правильными и настоящими. Мы напились в первую ночь, пошли ко мне домой и хорошо провели время.

И все в порядке! Чему быть, того не миновать! Не было такого, что на следующий день уважение друг к другу стало меньше. Если вы встретили нужного человека, неважно, переспите ли вы на первом свидании или на десятом".

Пара уже некоторое время живет вместе. Такое решение было принято потому, что они много времени провели вместе и поняли, что жить порознь не имеет смысла.

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