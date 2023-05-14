Липину интересно ⟩ Какое классное "Евровидение", какие грустные результаты

И если вы скажете "да откуда Лорин знать про Ньютон", то я напомню, что Мика выступала на "Евровидении" в 2011 году (за год до первой победы Лорин) и заняла там четвертое место. Да, с другой песней, но все-таки - совсем безвестной для Европе певицей Мику Ньютон назвать нельзя.

Тем более, что если отмотать чуть назад, то находятся связи песни Лорин с еще двумя хитами.

Второй фактор, который очень хочется упомянуть - надо признать, весьма конспирологический.

а ну то есть теперь швеция будет проводить евровидение у себя в пятидесятилетний юбилей победы аббы?))))))) ВОТ ЭТО УДОБНОЕ СОВПАДЕНИЕ)))))))) — адмиралтесса ваших распущенных душ (@bianca_hlll) May 13, 2023

Это я не про то, что голосование на "Евровидении" обязательно вранье. Но фактор юбилея профессиональное жюри вполне могло держать в голове - все-таки ABBA до сих пор является главной историей успеха "Евровидения".

Но даже если откинуть всю эту шелуху, остается грустный факт. В 2023 году победила одна из самых скучных песен этого, в остальном весьма бодрого, "Евровидения". На мой, абсолютно субъективный, взгляд, конечно.

Пару слов про Латвию

Была ли песня Латвии хуже всех тех, кто попал в финал? Пожалуй, нет. Были ли у нас минимальные шансы на хотя бы топ-10? Абсолютно точно нет.