Липину интересно ⟩ Какое классное "Евровидение", какие грустные результаты

"Евровидение-2023" подошло к концу. Чем порадовал, а чем огорчил праздник современной музыки, который вместо Украины прошел в Великобритании? Разбираемся в рубрике "Липину интересно"!
Еще в прошлом году я признавался в любви к "Евровидению". И в этом году, разумеется, ничего не изменилось. Своё первое "Евровидение" я посмотрел в 7 лет. И останавливаться не собираюсь.
Вообще, в этом году был очень классный конкурс, не в пример прошлогоднему, который я ругал за скуку и самоповторы. И всё было бы прекрасно, если бы не результаты... Но об этом чуть ниже.
Без пиков, но и без провалов
"Евровидение" прошлого года... Первая ассоциации - большое количество одиноко стоящих дам, которые пели скорбные и забывающиеся вмиг арии, что, конечно, расстраивало.
В этом году "Евровидение" тоже было сравнительно ровным, без особых всплесков (кроме пары исключений), но средний уровень вырос.
Откровенно скучными можно было бы назвать песен пять-семь из 26 финалистов.
В остальном же хочется говорить только комплименты.
Была неплохая ретро-рок композиция от Австралии.
Порадовал качественный чешский этно-фолк.
Мне лично очень зашла не слишком оцененная Европой Португалия.
Ну и так далее. Даже выступавшие первыми австрийки порадовали темой для песни - вы много слышали композиций про Эдгара Аллана По? Я, вот, ни одной - до "Евровидения-2023".
В целом, проще сказать, кто не понравился. Пожалуй, единственный номер, который я отнес бы в категорию "ниже среднего" - это выступление Сербии. Нет, сама тематика киберпанка меня очень порадовала, и все эти отсылки на фильмы и компьютерные игры в номере согрели сердечко... Но пение было шепотом, и вся атмосфера нарушалась никакущей песней в крайне неинтересном исполнении.
То, что Сербия по итогу оказалась выше милой Британии и жанрово качественной Германией - исключительно на совести европейских болельщиков.
Высококачественные фрики
Ну какое "Евровидение" без фриков. В этом году под эту категорию попадало два, при большом желании, три номера. И ни один из них нельзя назвать бросовым.
Хорватия, конечно, смотрится в этой категории слабее всех. Нет, крики "Щ!", костюмы и приятное русскоязычному уху "трактора" с ударением на "о" делают свое дело. Но, в целом, сама песня уже через минуту скатывается в однообразие и скуку. Это не плохо, но могло быть веселее и зажигательнее. И все равно - спасибо за клевую картинку.
То ли дело Молдова. Их, конечно, фриками можно назвать только с определенной натяжкой. Но прически дам и костюмы кавалеров все-таки позволяют нам ее сделать.
Однако под этой маской скрывается вполне себе колоритный этно-фолк. Не Чехия, и, разумеется, не Go_A из 2021 года. Но все еще бодро и качественно.
Ну и лучшие среди фриков (а также лучшие среди всех по мнению зрителей Европы - и моему лично). Речь, конечно, о Финляндии.
В этой песне было все. Сауна, выбивание досок, танцоры на поводках, рейв-душа, внезапная классическая попса... Это было одновременно оммажем половине выступлений на "Евровидении" и их же стеб. И все это в форме крутой песни.
Лидеры под вопросом
По подзаголовку вы уже понимаете, о чем пойдет речь. Но оставим главное напоследок...
Ведь к общим результатам тоже есть вопросы. Особенно к решению профессионального (изо всех сил сдерживаюсь от саркастичных кавычек) жюри.
Второе место у Израиля... Ну, предположим. Песня хоть как-то оставалась в мозгу и танцевала девушка очень даже классно. Хотя я все еще не считаю этого достаточным для топ-5, но, ладно, могу понять логику.
Но третье место у Италии? За что? За то, что он красиво поет? В этом году пели красиво 20 участников, минимум. Вот вы, дорогие читатели, можете вспомнить мелодию хотя бы одной строки из песни итальянца? И я нет. А я пишу этот текст через час после конца эфира!
К обычным зрителям тоже есть вопросики. Третье место Норвегии за что? За то, что она скомбинировала все песни про пиратов в одну новую песню? Ну такое...
И, разумеется, главное разочарование - победительница "Евровидения-2023" Лорин.
Нет, вы не подумайте, к Лорин я отношусь очень хорошо. "Эйфория", с которой она победила в 2012 году - это одна из лучших песен "Евровидения" за всю историю конкурса.
Но в этом-то году она привезла что-то крайне скучное. Хоть и с интересным номером.
И это не только мое мнение. Вот лишь пара случайных твитов из моей ленты - я их даже не искал специально.
Спасибо КАЖДОМУ кто не даёт 12 баллов Швеции и Израилю— choupinoupinette vindictive gargoyle (@AAluminium) May 13, 2023
Твиттерские прямо сейчас: #Евровидение #EUROVISION #Eurovision2023 pic.twitter.com/WgVGoVrrPW— Комета с Айсбергом (@SarcasticPoison) May 13, 2023
Три часа ночи и я не могу заснуть потому что я уже не хочу спать потому что во мне КИПИТ ЯРОСТЬ— Гин (@Honeyboll) May 13, 2023
я не сплю потому что я в гневе от результатов Евровидения ух!!!— choupinoupinette vindictive gargoyle (@AAluminium) May 13, 2023
евровижн флоп Лорин не заслужила я разочарован— choupinoupinette vindictive gargoyle (@AAluminium) May 13, 2023
я буду лайкать каждый твит против Лорин 😡— Марина Э. (@submarina_m) May 13, 2023
loreen winning while the stadium is screaming "kaarija" and "cha cha cha" is the classic definition of jury rigged— d✰ 🇫🇮 (@coralinevol1) May 13, 2023
Лорин побеждает, пока стадион орет "kaarija" и "cha cha cha" - это классическое значение словосочетания - жюри было подговорено.
На это накладывается еще два фактора. Первый - для "Евровидения" не редкость, но упомянуть стоит. Песня Лорин уж очень похоже звучит на песню другой певицы - украинки Мики Ньютон.
И если вы скажете "да откуда Лорин знать про Ньютон", то я напомню, что Мика выступала на "Евровидении" в 2011 году (за год до первой победы Лорин) и заняла там четвертое место. Да, с другой песней, но все-таки - совсем безвестной для Европе певицей Мику Ньютон назвать нельзя.
Тем более, что если отмотать чуть назад, то находятся связи песни Лорин с еще двумя хитами.
Второй фактор, который очень хочется упомянуть - надо признать, весьма конспирологический.
а ну то есть теперь швеция будет проводить евровидение у себя в пятидесятилетний юбилей победы аббы?))))))) ВОТ ЭТО УДОБНОЕ СОВПАДЕНИЕ))))))))— адмиралтесса ваших распущенных душ (@bianca_hlll) May 13, 2023
Это я не про то, что голосование на "Евровидении" обязательно вранье. Но фактор юбилея профессиональное жюри вполне могло держать в голове - все-таки ABBA до сих пор является главной историей успеха "Евровидения".
Но даже если откинуть всю эту шелуху, остается грустный факт. В 2023 году победила одна из самых скучных песен этого, в остальном весьма бодрого, "Евровидения". На мой, абсолютно субъективный, взгляд, конечно.
Пару слов про Латвию
Была ли песня Латвии хуже всех тех, кто попал в финал? Пожалуй, нет. Были ли у нас минимальные шансы на хотя бы топ-10? Абсолютно точно нет.
И я не знаю, что с этим делать. Мы многое пытались, но пока для попадания в финал "Евровидения" работает только одна схема - отправлять либо Аминату (как в 2015 году), либо песню, которую она написала (как в 2016-м). В остальных случаях - мы проваливаемся на уровне полуфинала.
И то, Амината помогала Саманте Тине с написанием песни в 2021 году - финала мы не увидели. Так что уж даже и не знаю.
Но, если вдруг меня читают певцы или певицы с тягой к "Евровидению" - свяжитесь. У меня есть пара классных идей для песен. Вдруг сработает, терять нам уже нечего! У нас с 2009 года включительно лишь два финала...
И одно слово про политику
Удивительным образом "Евровидение-2023" крайне минимально затрагивало тему войны в Украине. И это при том, что именно из-за войны конкурс прошел в Ливерпуле, а не в Киеве или обещанном Мариуполе.
Да, в начале было мощное попурри от украинских артистов (отдельный привет моим любимкам: Верке Сердючке и Go_A); нам показали трибуну с украинскими флагами; а некоторые из представителей стран напрямую упоминали Украину и желали ей скорейшей победы и восстановления.
Но, в целом, для конкурса, который все привыкли обвинять в излишней политизации - "Евровидение" в этом году было крайне сдержанным.
Я сам не уверен, как к этому отношусь, но факт хотелось отметить.
***
"Евровидение" - это очень специфическое наслаждение. Тут редко попадаются музыкальные бриллианты (привет, Måneskin), но еще реже бывает скучно.
Тем обиднее, что в этом году, когда не было очевидных победителей - награду получил безопасный и именно что скучный вариант.
Но это не отменяет трех вещей, которые я хотел бы проговорить в конце.
1. Лорин - прекрасная певица, какую бы вторичную и неинтересную песню ей бы ни дали.
2. В целом, это "Евровидение" было одним из лучших, что я видел за последние годы.
3. Швеция обожает "Евровидение", так что в следующем году должно быть очень весело - скандинавы расстараются.
Главная ценность "Евровидения" в том, что для наслаждения им нужно сбросить с себя все маски псевдосерьезности и остаться открытым и даже несколько ранимым. Если вы готовы на это, то жду вас в следующем году в Швеции! Cha-cha-cha!
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