Кому зрители Латвии отдали больше всего голосов на "Евровидении"?

Швеция заняла первое место, получив 583 балла. На втором месте Финляндия (526 балла), на третьем - Израиль (362 балла)

В свою очередь, соседние с Латвией страны Эстония и Литва заняли в финале 8-е и 11-е места.

Латвийское жюри в составе Яниса Стибелиса, Аминаты Саводого, Рудолфа Будзе (DJ Rudd), Кристапса Ванадзиньша и Аснате Ранцане присудило Армении один балл, Бельгии два балла, Италии три балла, Украине четыре балла, Израилю пять баллов, Кипру - шесть баллов, семь – Литве, восемь баллов – Испании, 10 баллов Швеции и 12 баллов Эстонии.

В свою очередь, латвийские зрители отдали один балл Чехии, два - Словении, три - Норвегии, четыре - Хорватии, пять - Израилю, шесть - Эстонии, семь - Украине, восемь - Швеции, 10 - Литве и 12 баллов Финляндии.

Напомним, конкурс "Евровидение-2023" проходил в Ливерпуле, но под флагом победившей в прошлом году Украины, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Из-за вопросов относительно безопасности в Украине было невозможно проведение конкурса, а потому его у себя приняла страна, которая заняла второе место - Великобритания.

Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2023"

13 мая в финале конкурса приняли участие 26 стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Украина, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

