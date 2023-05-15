Назван состав жюри для национального отбора на "Евровидение"

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях национального отбора Supernova, в этом году в состав жюри вошли:

редактор контента LTV Анна Платпире, директор LTV Арвидс Бабрис, менеджер Prāta Vētra Айя Аушкапа, певица и педагог по вокалу Карина Тропа, певица и музыкальный продюсер телешоу Майя Сеяне, радиоведущий и диджей Магнус Эриньш, телережиссер и продюсер Гедиминас Яуниус (Литва), журналист и писатель Эдвард ван де Вендель (Нидерланды).

Напоминаем, что в этом году, как и в прошлом, состав жюри был обнародован только после завершения международного конкурса песни "Евровидение". Это сделано из "соображений безопасности".

В этом году жюри национального отбора оценивало структуру песни, оригинальность, аранжировку, посыл, соответствие современным тенденциям рынка, способность песни конкурировать на международном рынке поп-музыки, а также вокальные данные исполнителя.

В начале года в социальных сетях обсуждалось, что среди полуфиналистов Supernova не видно имени широко обсуждаемого в последние годы музыканта Андриса Кивича и объединения Mēs jūs mīlam.

Ранее сообщалось, что в этом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри.

Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что в этом году Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.

В этом году на "Евровидении" победила представительница Швеции Лорин (Loreen) с песней Tattoo.

Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2023"