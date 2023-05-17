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СМИ: после российского ракетного удара система Patriot была повреждена

rus.tvnet.lv
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Пуск ракеты
Пуск ракеты Фото: Reuters/ScanPix

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, скорее всего, был поврежден, но не уничтожен в результате российского ракетного обстрела Киева в ночь на вторник, 16 мая, сообщил телекомпании CNN американский чиновник. Об этом пишет Русская служба BBC.

США пока оценивают степень нанесенного ущерба и пытаются определить, возможен ли ремонт системы на месте силами украинских специалистов.

Министерство обороны России ранее заявило, что "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".

Украинские официальные лица заявили, что успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных российской армией, но отказались комментировать информацию о поражении комплекса Patriot.

"Оставим это без комментариев. Не будем комментировать российские источники", - сказал на брифинге пресс-атташе Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В настоящее время в Украине находятся два комплекса Patriot: один был передан США, а другой - Германией и Нидерландами. Какой из них мог получить повреждения - неясно.

Напомним, что в ночь на вторник, 16 мая, в Киеве прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена "комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".

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