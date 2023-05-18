Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" хочет вернуться в Россию

Медведев опубликовал в социальной сети YouTube несколько видеороликов, в которых утверждает, что принял решение вернуться в Россию.

26-летний Медведев объяснил это желание тем, что почувствовал себя каким-то "мальчиком в большой игре", в которой он больше не хочет участвовать.

"Недавно я решил, что готов вернуться в Россию. Я уже связался с посольством России в Осло", - сказал Медведев в одном из видео.

Он также подчеркивает, что решение вернуться в Россию принял самостоятельно.

"Я надеялся, что смогу найти здесь (в Норвегии) мир и покой, что смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но как-то не получилось", - отметил Медведев.

"Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют - хорошо. Не убьют - большое спасибо. Если буду жить - еще большее спасибо", - добавил он.

Ранее RUS TVNE писал, что бывший командир российской ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев бежал из России в Норвегию и попросил там политического убежища.