Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" хочет вернуться в Россию

Андрей Медведев, бывший командир группы российских наемников в ЧВК "Вагнер", бежавший в Норвегию, теперь хочет вернуться в Россию, несмотря на то, что подобные действия могут представлять угрозу для его жизни, сообщает агентство Reuters.
Медведев опубликовал в социальной сети YouTube несколько видеороликов, в которых утверждает, что принял решение вернуться в Россию.
26-летний Медведев объяснил это желание тем, что почувствовал себя каким-то "мальчиком в большой игре", в которой он больше не хочет участвовать.
"Недавно я решил, что готов вернуться в Россию. Я уже связался с посольством России в Осло", - сказал Медведев в одном из видео.
Он также подчеркивает, что решение вернуться в Россию принял самостоятельно.
"Я надеялся, что смогу найти здесь (в Норвегии) мир и покой, что смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но как-то не получилось", - отметил Медведев.
"Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют - хорошо. Не убьют - большое спасибо. Если буду жить - еще большее спасибо", - добавил он.
Ранее RUS TVNE писал, что бывший командир российской ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев бежал из России в Норвегию и попросил там политического убежища.
Медведев, по его собственным словам, перешел границу в Мурманской области, преодолев два пограничных заграждения.
В Норвегии он добрался до приграничного городка, постучал в дверь первого дома и попросил вызвать полицию.
В сопровождении службы безопасности бывшего "вагнеровца" доставили из местного аэропорта в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.
Медведев рассказал, что опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и ЧВК "Вагнер".
Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы "Вагнер", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.
Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.
В апреле Медведев подрался в баре в Осло.
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