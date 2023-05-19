Поврежденный при российском ударе по Киеву ЗРК Patriot починили

"Сейчас он в полностью работоспособном состоянии", - сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 16 мая в результате нанесенного по Киеву удара "высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".

ЗРК Patriot были переданы Украине Соединенными Штатами. Сообщалось, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot, скорее всего, был поврежден, но не уничтожен в результате российского ракетного обстрела Киева в ночь на вторник, 16 мая. Украинские официальные лица заявили, что успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных российской армией, но отказались комментировать информацию о поражении комплекса Patriot.