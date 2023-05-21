Фото ⟩ Måneskin привели в экстаз тысячи эстонских фанатов

Галерея: Måneskin в Таллинне

Итальянская рок-группа Måneskin и их песня Zitti e buoni выиграли 65-й конкурс песни Евровидение в 2021 году.

Рок-группа из Рима была основана подростками в 2015 году, менее чем за четыре года стала самым успешным исполнителем на итальянской музыкальной сцене.

В состав группы входят Дамиано Давид (вокал), Виктория Де Анджелис (бас), Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (ударные).



О том, как концерт прошел в Риге читайте здесь: