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Фото ⟩ Måneskin привели в экстаз тысячи эстонских фанатов

Limon.ee
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Фото: Dmitri Kotjuh / kuvatõmmis Instagramist / Elu24 kollaaž

19 мая уже ставшая легендарной группа Måneskin выступила на Unibet Arena в Таллинне в рамках своего первого мирового турне Loud Kids. Смотрите, как прошел мощный концерт!

Галерея: Måneskin в Таллинне

Итальянская рок-группа Måneskin и их песня Zitti e buoni выиграли 65-й конкурс песни Евровидение в 2021 году.

Рок-группа из Рима была основана подростками в 2015 году, менее чем за четыре года стала самым успешным исполнителем на итальянской музыкальной сцене.

В состав группы входят Дамиано Давид (вокал), Виктория Де Анджелис (бас), Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (ударные).

О том, как концерт прошел в Риге читайте здесь:

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