Фото ⟩ Måneskin привели в экстаз тысячи эстонских фанатов

19 мая уже ставшая легендарной группа Måneskin выступила на Unibet Arena в Таллинне в рамках своего первого мирового турне Loud Kids. Смотрите, как прошел мощный концерт!
Галерея: Måneskin в Таллинне
Итальянская рок-группа Måneskin и их песня Zitti e buoni выиграли 65-й конкурс песни Евровидение в 2021 году.
Рок-группа из Рима была основана подростками в 2015 году, менее чем за четыре года стала самым успешным исполнителем на итальянской музыкальной сцене.
В состав группы входят Дамиано Давид (вокал), Виктория Де Анджелис (бас), Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (ударные).
О том, как концерт прошел в Риге читайте здесь:
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