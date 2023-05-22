В кассы поступят билеты на Праздник песни, не раскупленные в Сети

С сегодняшнего дня в кассах "Biļešu paradīze" можно будет приобрести не раскупленные в интернете билеты на мероприятия Праздника песни и танца, а также выкупить билеты в предварительном бронировании, сообщила представитель Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане.