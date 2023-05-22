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В кассы поступят билеты на Праздник песни, не раскупленные в Сети

rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

С сегодняшнего дня в кассах "Biļešu paradīze" можно будет приобрести не раскупленные в интернете билеты на мероприятия Праздника песни и танца, а также выкупить билеты в предварительном бронировании, сообщила представитель Латвийского национального культурного центра Линда Эртмане.

Всего на праздничные мероприятия имеется 174 000 билетов, из которых 74% находятся в открытой продаже, 25% забронированы заранее и 1% зарезервированы для пригласительных. Стоимость билетов на праздничные мероприятия варьируется от 5 до 100 евро.

Напомним, XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца пройдут в Риге с 30 июня по 9 июля.

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