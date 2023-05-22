В Риге выступит победительница "Евровидения-2023" Loreen

Loreen (Лорин) - одна из самых знаковых и выдающихся артистов музыкальной индустрии, чьи незабываемые хиты Euphoria и My Heart is Refusing Me заняли музыкальные чарты по всему миру. На живых концертах исполнение певицы преобладает мощный вокал и эмоциональность, что с первых минут концерта вовлекает слушателей в мелодичный и чувственный мир музыки.

Шведская певица Лорин (Лорин Зинеб Нора Талхауи) стала известна широкой публике после победы на "Евровидении" в 2012 году, когда она представляла Швецию с песней Euphoria. Песня получила рекордно высокое признание как у жюри, так и у публики, а получивший мировую известность хит долгое время оставался на вершине хит-парадов и разошелся тиражом более 62 тысяч копий.

Вскоре после своего первого победного участия в "Евровидении" Лорин выпустила свой дебютный альбом Heal (2012) в конце того же года. Он был высоко оценен как музыкальными критиками, так и поклонниками певицы во всем мире, но особое признание этот альбом получил в Швеции, Германии и Норвегии. Во втором студийном альбоме Ride (2017) певица позволила себе музыкальные эксперименты, сосредоточившись на более альтернативном звучании.

Путем экспериментальных поисков своего звука Лорин нашла профессиональный подход к синтезу особенностей различных музыкальных жанров, включая поп и электронную музыку, джаз и вокальные баллады, в собственных музыкальных перформансах. Певица известна своим сильным вокалом и эмоциональным исполнением, доставляющим слушателям невероятные впечатления.