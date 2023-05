В Риге выступит победительница "Евровидения-2023" Loreen

Loreen (Лорин) - одна из самых знаковых и выдающихся артистов музыкальной индустрии, чьи незабываемые хиты Euphoria и My Heart is Refusing Me заняли музыкальные чарты по всему миру. На живых концертах исполнение певицы преобладает мощный вокал и эмоциональность, что с первых минут концерта вовлекает слушателей в мелодичный и чувственный мир музыки.