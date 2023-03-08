Насилие в латвийском реалити-шоу: продюсеры приняли решение не молчать

Ранее сообщалось, что семья Глузуновых завершает участие в шоу - Элина и Артем решили расстаться. Артем в интервью Kas Jauns? заявил, что он все еще с Элиной и что между ними "все хорошо". С другой стороны, комментируя причины ухода из шоу, он сказал, что так решил, поскольку не хотел, чтобы создатели шоу оклеветали его, назвав плохим человеком и отцом.

Создатели программы выступили со своим заявлением, которое не совсем соответствует тому, что сказал Глузунов:

Ģimene burkā - это программа, которая побуждает смело смотреть на взаимоотношения, помогает строить более открытые и близкие отношения между членами семьи, а также побуждает вести диалог и понимать друг друга. Через Ģimene burkā мы реализуют эту миссию программы и телеканала 360TV, но формат наблюдательный. Мы наблюдаем за естественными процессами в семье.

К сожалению, продюсеры шоу стали свидетелями физического и эмоционального насилия между двумя взрослыми, которое закончилось привлечением полиции и скорой помощи.