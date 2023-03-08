Создатели реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Helio Media и продюсерское объединение Brīvdienas TV выступили с заявлением в ответ на слова Артема Глузунова о прекращении участия в шоу.
Насилие в латвийском реалити-шоу: продюсеры приняли решение не молчать
Ранее сообщалось, что семья Глузуновых завершает участие в шоу - Элина и Артем решили расстаться. Артем в интервью Kas Jauns? заявил, что он все еще с Элиной и что между ними "все хорошо". С другой стороны, комментируя причины ухода из шоу, он сказал, что так решил, поскольку не хотел, чтобы создатели шоу оклеветали его, назвав плохим человеком и отцом.
Создатели программы выступили со своим заявлением, которое не совсем соответствует тому, что сказал Глузунов:
Ģimene burkā - это программа, которая побуждает смело смотреть на взаимоотношения, помогает строить более открытые и близкие отношения между членами семьи, а также побуждает вести диалог и понимать друг друга. Через Ģimene burkā мы реализуют эту миссию программы и телеканала 360TV, но формат наблюдательный. Мы наблюдаем за естественными процессами в семье.
К сожалению, продюсеры шоу стали свидетелями физического и эмоционального насилия между двумя взрослыми, которое закончилось привлечением полиции и скорой помощи.
Артему запрещено приближаться к семье. Чтобы защитить детей и их мать от общественного осуждения, мы решили не публиковать эти кадры и договорились с семьей, что они прекращают участие в шоу. Совместно с продюсерами каждый день проходят редакционные обсуждения, в ходе которых мы оцениваем развитие содержания программы, а также сложности, если они возникают, в сотрудничестве с участниками программы. Решения принимаются коллегиально, если мы видим, что жизнь участников и их семей не улучшается согласно замыслу созданного контента. В таких случаях принимаются обоюдные решения о прекращении участия в шоу, предоставлении и предложении других вариантов поддержки.
В медиа-пространстве высказывались опасения по поводу соблюдения этических норм Helio Media. Хотим обратить внимание на то, что компания не является членом совета по этике, но, учитывая конкретную ситуацию, мы готовы поделиться с советом имеющимся у нас видеоматериалом, отражающим насилие в семье.
Уважая Элину Глузунову, мы нигде публично не показывали этот материал, а она сама хотела после показа подать в суд на своего супруга Артема.
Учитывая последнюю информацию, Элина вернулась к насильственным отношениям, что заставляет задуматься, зачем молчать, если эта проблема присутствует во многих латвийских семьях. Во время шоу мы пытались помочь Элине изменить свою жизнь, предоставив конкретные механизмы поддержки, такие как консультация психотерапевта Айны Пойши.
Физическое и эмоциональное насилие - серьезная проблема в нашем обществе, поэтому Helio Media готова говорить об этом и поощрять открытое обсуждение".
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