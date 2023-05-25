"Репортеры без границ" встревожены влиянием решения NEPLP оштрафовать TVNET на свободу прессы

Международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" (RSF) встревожена решением Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовать портал TVNET за недостаточную, по мнению совета, точность в использовании слов, сообщает агентство LETA.
RSF в Twitter выразила опасения в связи с влиянием "этого чрезмерного и опасного штрафа" на свободу прессы.
Напомним, NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово изначально было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNET было размещено интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") ведущим Вадиму Радионову и Эрике Сташкевич.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.
"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET, - сказал Островскис.
Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.
"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор.
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