"Репортеры без границ" встревожены влиянием решения NEPLP оштрафовать TVNET на свободу прессы

Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.

Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.

"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET, - сказал Островскис.

Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.

Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.

"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор.