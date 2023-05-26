Видео ⟩ Стадо кабанов "гарцует" в ночи в рапсовом поле под Кегуми

Для фермера из Бирзгальской волости ночная работа закончилась неожиданным сюрпризом. Опрыскивая рапсовые поля он заметил, что потревожил довольно большую семью диких кабанов.
Поняв, с чем пришлось столкнуться, мужчина поспешил заснять впечатляющую картину.
Видео: Стадо кабанов бежит из рапсового поля
Далее следует забавная сцена: лесные звери маршируют по следам от колес трактора на рапсовом поле, а на заднем плане звучит лучшая латышская классика.
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