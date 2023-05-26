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Видео ⟩ Стадо кабанов "гарцует" в ночи в рапсовом поле под Кегуми

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no aculiecinieka video

Для фермера из Бирзгальской волости ночная работа закончилась неожиданным сюрпризом. Опрыскивая рапсовые поля он заметил, что потревожил довольно большую семью диких кабанов.

Поняв, с чем пришлось столкнуться, мужчина поспешил заснять впечатляющую картину.

Видео: Стадо кабанов бежит из рапсового поля

Далее следует забавная сцена: лесные звери маршируют по следам от колес трактора на рапсовом поле, а на заднем плане звучит лучшая латышская классика.

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