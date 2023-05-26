5 вопросов кандидату ⟩ Пинто: Моя сила - одновременно быть и мамой троих детей, и профессионалом

Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Элина Пинто.
- Что может вас разозлить?
- Зверства России в Украине. Чистое зло или безразличие перед ними.
В случае с Россией мы должны продолжать смело и неустанно поддерживать Украину и выступать за справедливое наказание в отношении преступлений России.
Нам также необходимо занять решительную позицию против насилия - убийство в Екабпилсе еще раз показало, что мы все еще не делаем достаточно для защиты женщин и детей.
- Ваш самый большой провал?
- Я до сих пор помню ощущения моего детства, когда зимой мы с друзьями катались с горки на санках и все падали в сугроб. Я надеюсь, что наши дети и внуки тоже будут переживать такие зимы. Вот почему я делаю все возможное для уменьшения последствий изменения климата.
- Сколько стоит один литр молока? Нужно ли знать это президенту государства?
- В магазинах литр молока стоит по-разному: от 77 центов и даже больше двух евро. Но для президента не менее важно знать, как мало из этой цены получает фермер за свой труд, и могут ли люди позволить себе платить эту цену из своих доходов - зарплат, пенсий.
Понимание этого помогает президенту Латвии идти в ногу с народом и отстаивать политику, в центре чего человеческое достоинство и человеческие потребности.
- Кто ваш идеал президента из всех мировых бывших и нынешних президентов?
- В Латвии очень уважаю первого президента - Яниса Чаксте - юриста, дипломата и настоящего демократа, а также Вайру Вике-Фрейбергу, которая смогла вдохновить нас и активно выступала за членство Латвии в Западной Европе и НАТО.
В международной политике в последние годы в качестве примеров лидеров я рассматриваю президента Словакии Зузану Чапутову и бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Им присущи твердость и человечность, европейская современность и, в то же время, чувство укорененности в своей стране и ее традициях. Я восхищаюсь способностью Владимира Зеленского и его жены, Елены Зеленской, поддерживать дух народа и защищать свою страну во время ужасов войны.
- Если бы у вас была возможность выбрать суперсилу, то какую вы бы выбрали?
- У каждого из нас есть какая-нибудь суперсила, я хочу вдохновлять людей верить в себя и смело мечтать о большом.
Моя суперсила - быть матерью троих детей и в то же время активным профессионалом, нести ответственность и заботиться о своих детях и о ценностях, которые я считаю важными для нас и для будущих поколений.
Чуть больше об Элине Пинто можно узнать здесь:
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