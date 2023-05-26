5 вопросов кандидату ⟩ Пинто: Моя сила - одновременно быть и мамой троих детей, и профессионалом

Понимание этого помогает президенту Латвии идти в ногу с народом и отстаивать политику, в центре чего человеческое достоинство и человеческие потребности.

- Кто ваш идеал президента из всех мировых бывших и нынешних президентов?

- В Латвии очень уважаю первого президента - Яниса Чаксте - юриста, дипломата и настоящего демократа, а также Вайру Вике-Фрейбергу, которая смогла вдохновить нас и активно выступала за членство Латвии в Западной Европе и НАТО.

В международной политике в последние годы в качестве примеров лидеров я рассматриваю президента Словакии Зузану Чапутову и бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Им присущи твердость и человечность, европейская современность и, в то же время, чувство укорененности в своей стране и ее традициях. Я восхищаюсь способностью Владимира Зеленского и его жены, Елены Зеленской, поддерживать дух народа и защищать свою страну во время ужасов войны.

- Если бы у вас была возможность выбрать суперсилу, то какую вы бы выбрали?

- У каждого из нас есть какая-нибудь суперсила, я хочу вдохновлять людей верить в себя и смело мечтать о большом.

Моя суперсила - быть матерью троих детей и в то же время активным профессионалом, нести ответственность и заботиться о своих детях и о ценностях, которые я считаю важными для нас и для будущих поколений.

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