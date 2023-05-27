VDD не усматривает состава преступления в высказываниях Росликова в интервью TVNET

В VDD агентству LETA подтвердили, что VDD обратила внимание на высказывания Росликова в передаче "Кто вам платит?" портала RUS TVNET. По оценке VDD, в конкретном случае не усматривается состава преступления, ответственность за которое предусмотрена в Уголовном законе. В связи с этим образовалась ситуация, когда сам автор высказывания наказан не будет, а наказание получает только портал.

В то же время употребление слово "депортация" в конкретном случае оценивается как тенденциозное и направлено на настраивание проживающих в Латвии русских против структур Латвии и их решений, что не способствует солидарности латвийского общества, оценила VDD.

Принимая во внимание исторический контекст, в Латвии слово "депортации" ассоциируются с реализованными коммунистическим режимом СССР массовыми репрессиями против жителей Латвии. В свою очередь упомянутые поправки к закону об иммиграции предусматривают для граждан России сохранение вида на жительство в Латвии, выполнив установленные в законе требования, выразили свое видение дискуссии представители службы.

VDD проинформирована о принятом Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) решении применить административное наказание к порталу TVNET.

Напомним, NEPLP оштрафовал TVNET на 8500 евро за, по его мнению, неправильно употребление слова "депортация" в передаче "Кто вам платит?" портала RUS TVNET. Это слово употребило не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма.

TVNET сообщил, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии Латвии, и портал оспорит это решение в суде.

Несколько связанных со сферой СМИ организаций призвали отменить штраф, так как считают это цензурой и угрозе свободе прессы и свободе слова. В свою очередь председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил, что делать этого не будет.