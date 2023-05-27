"Кого надо депортация": как государству сделать русскоязычных журналистов еще более пугливыми

Эрика Сташкевич. Фото: Скриншот facebook.com

"Я должна была стать адвокатом закона"

Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET

Медиарегулятор NEPLP следит за тем, чтобы электронные СМИ Латвии не преступали закон. В случае чего они реагируют. Подозреваю, что в каждой стране есть некое учреждение, которое следит за тем, чтобы медиа работали согласно Конституции. Если законом установлены правила, кто-то определенно должен следить за их соблюдением. Другой вопрос, что такая инстанция ни в коем случае не может быть политически мотивированной. А в Латвии все больше говорят о том, что решения независимой беспристрастной организации обнаруживают усиливающееся влияние политики.

Что же касается использования слова "депортация" в нашем прямом эфире, то есть экспертное заключение о его некорректном использовании. Мы на это ответили, что не знали о наличии списка слов, которые должны использоваться только в специфическом значении. NEPLP на это нам возразил, что дело, оказывается, не в слове "депортация", а в том, что ведущие нашего прямого эфира не были достаточно точны и нейтральны в ходе обсуждения вопроса.

Дело осложнилось тем, что политик, приглашенный в эфир, затронул в дискуссии тему поправок к Закону об иностранцах. Это очень горячая и болезненная тема, у этих предложений есть сторонники, есть противники. И когда политик заговорил об этом, мы, как нам было заявлено, повели себя непрофессионально, не дав достаточного контекста и не поправив политика. Мы должны были не использовать его формулировку, а, вероятно, разъяснить, что у этого слова есть однозначно негативная коннотация для нашей страны. Мы должны были дополнительно раскрыть суть этого закона, но не сделали этого. Таким образом, решение NEPLP ставит акцент не на слове как таковом, а на непрофессиональном поведении, проявленном ведущими.

И вот тут мы задаемся вопросом: если действительно речь идет о нашем непрофессионализме, почему для его оценки не было привлечено журналистское сообщество? Кто в данном случае берет на себя оценку профессионализма журналиста, работающего в прямом эфире? Получается, что моя просьба раскрыть суть того, о чем говорит гость передачи, оценивается как непрофессиональный ход. Тогда что же профессионально? Я делаю вывод, что я должна была оппонировать политику, выступая на стороне закона!