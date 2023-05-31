Фото ⟩ Снова вместе: Галкин показал свежее селфи с Пугачевой

К снимку 46-летний артист добавил эмодзи в виде сердечка. На фото он позирует в черной футболке, а его 74-летняя супруга - в белом наряде. Недавно Алла Пугачева появилась на концерте группы "Машина времени" в Израиле, о чем она рассказала в соцсетях.

Напомним, Примадонна часто подвергается критике за желание выглядеть моложе своих лет. На этот раз снимок вызвал шквал комментариев как от поклонников, так и от ненавистников.

Максима Галкина, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.

После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой".

Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.

Летом пара вновь приедет в Юрмалу. Комик уже ранее объявил о своих концертах в Латвии. Организаторы концертов Максима Галкина сообщают о распроданных залах и дополнительных выступлениях артиста этим летом. Полностью распродан концерт Максима Галкина в Резекне, остались считаные билеты на выступление в Юрмале, также в ближайшее время ожидаются аншлаги в Рое и Лиепае.

Реагируя на огромный зрительский интерес, объявлены дополнительные концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.

Известно, что на своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.