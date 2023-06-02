В Новой Зеландии начнут взвешивать авиапассажиров

Таким образом Air New Zealand планирует провести исследование весовой нагрузки и ее распределения в самолете. Для этого в международном аэропорту Окленд до 2 июля пассажиров будут взвешивать перед посадкой.

"Мы взвешиваем все, что перевозится на самолете - от груза до питания на борту и багажа. Для пассажиров, членов экипажа и ручной клади будет использоваться средний вес, значение которого определится в ходе этого исследования", - сказали в компании.

Информация о весе пассажиров будет скрыта, поскольку она является конфиденциальной. Вес пассажира не будет известен даже персоналу рейса.

Знание о весе лайнера дает возможность летать более безопасно. В настоящее время авиакомпании используют "предполагаемую массу", что означает то, что топливо загружается с запасом. В свою очередь, это приводит к бóльшим выбросам и расходам.