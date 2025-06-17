Готовят поправки, чтобы исключить из закона нормы об обнародовании зарплат должностных лиц

Комиссия приняла такое решение после ознакомления с письмом Бюро омбудсмена, в котором указано, что принятая Сеймом в ноябре прошлого года норма не соответствует Конституции, поэтому бюро предлагает исключить ее из закона.

"Мы подадим поправки, поскольку омбудсмен в своем заключении указал, что требование об обнародовании зарплат представляет собой значительный риск нарушения основных прав личности. Омбудсмен также выразил намерение обратиться в Конституционный суд, чтобы защитить права должностных лиц на безопасность своих данных и неприкосновенность частной жизни", - сказал председатель комиссии Олег Буров.

На несоответствие данной нормы закона Конституции указала и Государственная инспекция по защите данных в письме президенту Эдгару Ринкевичу.

Как сообщалось, с 1 февраля вступила в силу норма закона об устройстве госуправления, согласно которой учреждения обязаны ежемесячно публиковать на своих сайтах имена и фамилии должностных лиц и начисленные им зарплаты.