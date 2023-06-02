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После двух пластических операций Камбала не может привыкнуть к своей внешности

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

На этой неделе стало известно, что звезда реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Ольга Камбала сделала две пластические операции. Она рассказала, что не может привыкнуть к новому внешнему виду и стала эмоциональнее. 

Как известно, Ольга недавно вернулась из Турции, где ей исправили форму носа и заменили грудные импланты.

"Муж [Каспар Камбала] меня предупреждал - когда сделаешь нос, какое-то время ты будешь очень ранимой, тебя будет легко обидеть... Теперь я понимаю, почему я стала чувствительной. Мне тяжело принять - как бы это та же я, но в то же время нет... Это меняет внутренний мир..." - поделилась мыслями Ольга Камбала

Она также не скрывает, что стала более слезливой. 

Несмотря на переживания, Ольга уже мечтает о следующей операции и спрашивает у мужа - что делать дальше? 

"Я хочу зад чуть больше - вставить импланты", - сказала Ольга. 

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