После двух пластических операций Камбала не может привыкнуть к своей внешности

Как известно, Ольга недавно вернулась из Турции, где ей исправили форму носа и заменили грудные импланты.

"Муж [Каспар Камбала] меня предупреждал - когда сделаешь нос, какое-то время ты будешь очень ранимой, тебя будет легко обидеть... Теперь я понимаю, почему я стала чувствительной. Мне тяжело принять - как бы это та же я, но в то же время нет... Это меняет внутренний мир..." - поделилась мыслями Ольга Камбала.

Она также не скрывает, что стала более слезливой.

Несмотря на переживания, Ольга уже мечтает о следующей операции и спрашивает у мужа - что делать дальше?

"Я хочу зад чуть больше - вставить импланты", - сказала Ольга.

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