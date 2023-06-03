Видео ⟩ Почему Лайма Вайкуле до сих пор не замужем?

Знаменитость подчеркнула, что они с Андреем не женаты. "Но это человек, с которым я прожила всю жизнь вместе. В горе и в радости. Нам не надо было ходить ни венчаться, ни жениться. У нас все это произошло. Терпение друг к другу, уважение", - отметила Вайкуле.

Она объяснила, что, когда была совсем юной, не видела необходимости в браке. Ее останавливал тот момент, что если надо будет уехать за границу, то советские власти семью не выпустят.

"Это было советское время. Семью не выпускают. Это была первая причина, чтобы не регистрировать брак, а потом мы привыкли. Потом казалось - зачем? Сейчас уже смешно, лень, никому не нужно! У нас все в порядке. А вдруг разводиться? Из друга ты превращаешься во врага. А так взял свои манатки и ушел... У нас все хорошо. Я все равно все запишу на Андрея. Так что если со мной что, то все останется Андрею и Эми. Я имею в виду собаку", - с улыбкой заключила певица.