Фото, Видео ⟩ "Мы все - Латвия": в Риге проходит многотысячное шествие Riga Pride

В общем, шествие очень массовое. Не помню, когда-то было так много людей даже не на прайде, а на каком-либо мероприятии, кроме встречи хоккеистов. Ну, на Праздник песни еще.

Vispār gājiens ir ļoti plaši apmeklēts, teikšu, kā ir. Neatminos, kad tik daudz ir bijuši, un pat ne praidā, bet jebkuŗā pasākumā, kas nav hokejistu sagaidīšana. Nu dziesmu svētku gājiens droši vien, ok pic.twitter.com/Ze1jyoyzib — Didzis Veinbergs (@didzvein) June 3, 2023

Видео: Атмосфера праздника на шествии

Чтобы вместе выступать за инклюзивное и равноправное общество, где все люди ценны, TVNET GRUPA вместе с партнерами поддержала создание цветочной фотостены в Верманском саду, на пересечении улицы Кр. Барона и улицы Элизабетес. Авторами и художниками цветочной идеи стали Мара Чауре (Дроздова) и Артур Мельник. Эти цветы и являются главной темой Riga Pride в этом году - расцветайте!

Галерея: Стена цветов возле Верманского сада

Во время шествия будет ограничено движение

С 11:00 до 14:00 движение транспортных средств будет закрыто или организовано при помощи регулировки на участке улицы Тербатас от ул. Меркеля до ул. Матиса, на улице Бривибас от ул. Элизабетес до ул. Матиса, на улице Элизабетес от ул. Кришьяня Валдемара до ул. Кришьяня Барона, на улице Дзирнаву от ул. Бривибас до ул. Кришьяня Барона.

Ограничение движения планируется на улице Блауманя от ул. Бривибас до ул. Кришьяня Барона, на улице Лачплеша от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона, на улице Гертрудес от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона, на улице Акас от ул. Гертрудес до ул. Тербатас, на улице Мартас от ул. Тербатас до ул. Кришьяня Барона, на улице Стабу от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона, на улице Бруниниеку от ул. Базницас до ул. Кришьяня Барона и на улице Матиса от ул. Бривибас до ул. Тербатас.

Напомним, что неделя прав человека проходит с 29 мая по 4 июня. Она открылась перерезанием радужной ленточки в клубе Skapis, который на этой неделе стал "Домом прайда".