Видео ⟩ В Эстонии засняли, как медведица с медвежатами переплывают озеро

Ставший свидетелем невероятного зрелища Арко рассказал, что заметил что-то необычное в нескольких десятках метров от своей лодки. Приглядевшись, он увидел, что в озере вовсю работает лапами медведица с двумя медвежатами.

Один медвежонок был у матери на спине, другой плыл рядом с ними. По словам автора кадров, позже медвежья семья какое-то время копошились в камышах, но затем они скрылись из виду. Будем надеяться, что все добрались до берега живыми и невредимыми, ведь место, где они переплыли озеро, шириной почти километр.