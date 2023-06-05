"Потом пусть не обижаются". Лукашенко снова пригрозил странам Балтии и Польше

"Уверен, вы со мной согласитесь, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси - эта попытка была обречена на провал. Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится", - сказал Лукашенко.

По его словам, это опасно для той стороны, которая выступает с подобными инициативами, потому что таким образом развязывается экономическая (и не только экономическая) война, "которую Беларуси и России безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз".

"Потом пусть не обижаются. Мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы - Беларуси и России. Пока - с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это продолжаться не может.

Поэтому руководство, подчеркиваю - руководство, балтийских государств да, наверное, и Польши должно это прекрасно понимать", - заявил Лукашенко.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Лукашенко высказывает угрозы в адрес стран Балтии и Польши.

Напомним, Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу в середине июня прошлого года санкций Евросоюза из-за вторжения России в Украину. 13 июля 2022 года Еврокомиссия приняла решение, что Россия может перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС, но только для нужд российского эксклава. После этого Литве пришлось возобновить транзит.