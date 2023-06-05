Стилист и мультихудожник Кашерс (Каспар Блумс-Блуманис) стал гостем нового шоу Žetons par uzdrīkstēšanos, в котором рассказал, что первой любовью в его жизни была девочка.
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Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
"Моей первой любовью была девушка". Кашерс ответил на очень личные вопросы
Кашерсу задали личный вопрос - был ли у него когда-нибудь секс с женщиной, на что стилист ответил утвердительно: "Моя первая любовь была девушка. Я ее очень любил пять лет. У нас просто не вышло. Она меня не любила".
В ходе разговора стилист также добавил, что "честно говоря, мне не очень важно, мужчина это или женщина, самое важное - сам человек".
Каспар - один из первых публичных деятелей нового поколения в Латвии, который несколько лет назад открыто признался в гомосексуальности.
В этом году исполнилось три года, как Кашерс женился на своем партнере Янисе Минине.
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