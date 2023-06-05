"Моей первой любовью была девушка". Кашерс ответил на очень личные вопросы

Кашерсу задали личный вопрос - был ли у него когда-нибудь секс с женщиной, на что стилист ответил утвердительно: "Моя первая любовь была девушка. Я ее очень любил пять лет. У нас просто не вышло. Она меня не любила".

В ходе разговора стилист также добавил, что "честно говоря, мне не очень важно, мужчина это или женщина, самое важное - сам человек".

Каспар - один из первых публичных деятелей нового поколения в Латвии, который несколько лет назад открыто признался в гомосексуальности.

В этом году исполнилось три года, как Кашерс женился на своем партнере Янисе Минине.