"Ошибкой было взять эту собаку": Звезда реалити-шоу о своих действиях

Агрита Биндре, бывшая участница шоу Ģimene burkā ("Семья в банке"), по настоянию подруги привезла пса Майло в приют для животных Ķepu-ķepā. Там она выслушала резкое мнение руководителя приюта Гундеги Бидере.
Из шоу стало понятно, что именно подруга Агриты подтолкнула ее к размышлениям о том, действительно ли она хочет, чтобы Майло провел остаток своей жизни на цепи. Выслушав подругу, Агрита отвезла Майло в приют.
На видео Агрита снова пришла в приют, якобы чтобы передать документы собаки, которые, по ее словам, пропали из-за переезда.
Разговор с руководителем приюта получился резким. Гундега Бидере спрашивает: "Означает ли это, что вы возили Майло к ветеринару только тогда, когда он был щенком?". Агрита признается: "Теоретически да, только тогда, когда мы его взяли".
Гундега спрашивает, может ли она сказать все, что думает о действиях Агриты: "Одно дело поставить галочку, да, я понимаю, но вы как человек, которого показывают по телевидению - как вы думаете, какой пример вы подаете?".
Агрита молчит, а потом отвечает: "Ну, в данном случае не лучший".
Посмотрев сюжет Ģimene burkā, Гундега сделала вывод - если собака останется жить в таких условиях, она погибнет.
"Я думаю, что самое безумное во всем этом то, что вы сами надели эту цепь собаке на шею. Документы на собаку не можете найти - ладно, их можно сделать заново, но собаку не прививают от бешенства, собаку отдали другим людям, не думая ни о какой перерегистрации, ни о чем подобном. Вы прямо сейчас подаете на телевидении пример своими действиями, что это допустимо".
Агрита прокомментировала резонанс за кадром.
"Я разберусь с этим, я взрослый человек. Больше всего я не выношу, когда взрослые люди пишут моему ребенку, что она должна повеситься, потому что мы отдали собаку. Это несправедливо. Может быть, я не самый лучший человек и я не так люблю животных, как своих детей, но я люблю своих детей", - со слезами говорит Биндре.
"Я просто до сих пор не думала, что приют - это для моей собаки. Это был мой стереотип. Когда я пришла сюда, то увидела, что у каждого животного собственный вольер. Я, конечно, не вникала во все это до сих пор. Я думала, что приют был бы худшим вариантом. Прямо сейчас, если бы я могла оглянуться назад, я бы, конечно, все это изменила", - признается Агрита.
В разговоре она заявляет, что понимает, почему собаку в итоге отдали в приют: "Причина была не в собаке, а в ее самочувствии. Причина в том, что люди начали высказывать мнение, которое было крайне неприятным. Не было заинтересованных вопросов, все это был театр для окружающих. Театр удался, но роль просто плохо сыграна".
"Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я взяла эту собаку два года назад. Я как бы поддалась давлению, - заключает Агрита. - Оглядываясь назад, я понимаю свои ошибки, но не могу ничего изменить. Есть ситуация, и ее надо принять такой, какая она есть".
Напомним, в начале июня звезда латвийского реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Агрита Биндре вместе со старшей дочерью Эстер попрощались со своей собакой Майло, увезя ее в деревню, где животному пришлось бы провести оставшуюся жизнь на цепи. После этого на семью и создателей шоу обрушился шквал критики. Телеканал принял решение расторгнуть контракт с Агритой Биндре.
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