"Ошибкой было взять эту собаку": Звезда реалити-шоу о своих действиях

Агрита прокомментировала резонанс за кадром.

"Я разберусь с этим, я взрослый человек. Больше всего я не выношу, когда взрослые люди пишут моему ребенку, что она должна повеситься, потому что мы отдали собаку. Это несправедливо. Может быть, я не самый лучший человек и я не так люблю животных, как своих детей, но я люблю своих детей", - со слезами говорит Биндре.

"Я просто до сих пор не думала, что приют - это для моей собаки. Это был мой стереотип. Когда я пришла сюда, то увидела, что у каждого животного собственный вольер. Я, конечно, не вникала во все это до сих пор. Я думала, что приют был бы худшим вариантом. Прямо сейчас, если бы я могла оглянуться назад, я бы, конечно, все это изменила", - признается Агрита.

В разговоре она заявляет, что понимает, почему собаку в итоге отдали в приют: "Причина была не в собаке, а в ее самочувствии. Причина в том, что люди начали высказывать мнение, которое было крайне неприятным. Не было заинтересованных вопросов, все это был театр для окружающих. Театр удался, но роль просто плохо сыграна".

"Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я взяла эту собаку два года назад. Я как бы поддалась давлению, - заключает Агрита. - Оглядываясь назад, я понимаю свои ошибки, но не могу ничего изменить. Есть ситуация, и ее надо принять такой, какая она есть".

Напомним, в начале июня звезда латвийского реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Агрита Биндре вместе со старшей дочерью Эстер попрощались со своей собакой Майло, увезя ее в деревню, где животному пришлось бы провести оставшуюся жизнь на цепи. После этого на семью и создателей шоу обрушился шквал критики. Телеканал принял решение расторгнуть контракт с Агритой Биндре.

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