Пригожин просит 200 000 солдат, чтобы остановить контрнаступление ВСУ

"Частная военная компания "Вагнер" в настоящее время является единственной полноценной военной организацией, которая способна что-то делать, - заявил Пригожин.

"Я уже говорил, что мне нужно 200 000 человек. Меньше, чем 200 тысяч, на линии фронта Луганск - Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность", - сказал Пригожин.

Он также призвал президента России Владимира Путина объявить всеобщую мобилизацию, чтобы собрать достаточно войск для борьбы с украинской армией.

Пригожин подчеркнул, что действовать необходимо быстро, так как украинская армия уже начинает прорыв российской обороны на отдельных участках фронта.

Глава ЧВК "Вагнер" в очередной раз раскритиковал Минобороны России, заявив, что его руководство не осознает всю серьезность ситуации.

"Нет лидерства, нет планирования, нет подготовки, нет взаимоуважения. Истерики сверху еще больше все усложняют. Мы понесем большие потери, я в этом абсолютно уверен", - сказал Пригожин.

Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу заявил на этой неделе, что российская армия остановила украинское наступление на нескольких направлениях, нанеся противнику внушительные потери.

Пригожин назвал заявления Шойгу фантастикой, не имеющей никакой связи с реальностью.