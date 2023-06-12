ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Почему Москва продолжает закрывать глаза на войну

Карта издания «Настоящее Время», демонстрирующая расположение усадеб друзей Путина и место падения одного из беспилотников. Фото: скриншот

Закрывать глаза на войну становится все сложнее. Сейчас уже понятно, что подобные атаки российских городов будут только продолжаться. И речь уже не только о приграничном Белгороде, но и защищенной системами ПВО Москве. Столица долгое время оставалась тихим оазисом, где было возможным игнорировать войну. И разговор идет не только о резидентах Рублевки, но и об обычных среднестатистических москвичах.

Отсутствие плакатов с призывами в армию, забитые рестораны высокой кухни, непрекращающиеся вечеринки, возможность съездить в отпуск в Дубай и открыть банковский счет в Казахстане действительно помогали поверить в то, что ничего не происходит. Но когда к этому списку прибавляется взорвавшийся беспилотник в соседнем доме или выбитые стекла на балконе, в слова Путина о работе ПВО в штатном режиме верится с трудом.

Пропаганда научила отрицать действительность, но дроны меняют ситуацию

Тем не менее, еще рано говорить о росте осознаваемости последствий войны среди россиян. Пропаганда стелет слишком гладко, чтобы посмотреть правде в глаза. Легче поверить в то, что это разборки политиков, к которым простые жители не имеют никакого отношения. Война - это дело военных и высшего руководства, а простые люди здесь ничего не решают.