Сожаление и психотерапия. Звезда реалити-шоу впервые публично высказалась после скандала с собакой

После новости о том, что реалити-шоу Ģimene burkā прекращает сотрудничество с семьей Биндре, Агрита в социальных сетях не появлялась. Спустя несколько дней она вернулась к своим подписчикам.
Она выразила благодарность за добрые пожелания, потому что они заставили ее собраться. Агрита не скрывает, что это эмоционально тяжелое время. Также женщина сообщила своим подписчикам, что она находится в психотерапевтическом центре, потому что события последних нескольких дней привели к моббингу и "потоку жестокого негатива" в адрес ее семьи.
Агрита подчеркивает, что она усвоила урок, осознает свои ошибки и сожалеет о них, но время вспять не повернуть. Она подчеркивает, что ей нужно жить дальше и заботиться о четырех детях. И жизнь всей семьи Биндре после этого немного изменится.
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