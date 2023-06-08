Сожаление и психотерапия. Звезда реалити-шоу впервые публично высказалась после скандала с собакой

Она выразила благодарность за добрые пожелания, потому что они заставили ее собраться. Агрита не скрывает, что это эмоционально тяжелое время. Также женщина сообщила своим подписчикам, что она находится в психотерапевтическом центре, потому что события последних нескольких дней привели к моббингу и "потоку жестокого негатива" в адрес ее семьи.

Агрита подчеркивает, что она усвоила урок, осознает свои ошибки и сожалеет о них, но время вспять не повернуть. Она подчеркивает, что ей нужно жить дальше и заботиться о четырех детях. И жизнь всей семьи Биндре после этого немного изменится.