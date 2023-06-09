На Laima Rendezvous Jūrmala выступит победитель "Евровидения" Сальвадор Собрал

30 июля, в заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, в концертном зале "Дзинтари" выступит победитель "Евровидения" Сальвадор Собрал.
Харизматичный, энергичный Сальвадор - артист, которому удается демонстрировать на сцене уникальное музыкальное чувство и магнетизм. Широкой публике он стал известен, когда принес Португалии победу на "Евровидении" в 2017 году - тогда Собрал установил абсолютный рекорд конкурса, набрав 758 баллов в финальном голосовании, чего до него никто не делал. На сегодняшний день данный рекорд остается непобитым.
Помимо неповторимого Сальвадора, в заключительный день фестиваля выступят такие звезды, как Нино Катамадзе, Вера Брежнева, DAGAMBA, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле и другие.
Продюсер фестиваля Элита Милграве: "Сальвадор Собрал, на мой взгляд, яркий и очень талантливый артист, которому не нужно прятаться за шоу, чтобы показать настоящее искусство на сцене. Мы очень рады приветствовать его на заключительном концертном дне Laima Rendezvous Jūrmala. Фестиваль этого года будет действительно особенным, потому что так много великих артистов выразили готовность принять участие и выступить против войны в Украине со сцены посредством музыки и других видов искусства".
Организаторы подчеркивают, что поддержка Юрмальской думы и города Юрмалы в этом году особенно важна, поскольку и фестиваль, и город выступают за мир в Украине, поэтому полное название фестиваля в этом году звучит - "Laima Rendezvous Jūrmala / За мир".
Госпожа Милграве также сообщила, что все ключевые артисты, которые выступят на фестивале, известны и подтверждены, и полный список исполнителей на каждый день фестиваля можно найти на сайте мероприятия www.laimafestival.lv .
О Laima Rendezvous Jūrmala:
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит в концертном зале Дзинтари с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.
Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: Телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.
В разные годы в фестивале принимали участие Крис Норман, Мон Сельмерлев, Кристина Ополайс, Ксения Сидорова, Biondi, Thomas Nevergreen, Uku Suviste, Noah, Нани Брегвадзе, Эдите Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, A'Studio и другие, всего более 150 известных артистов и исполнителей.
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