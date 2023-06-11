Шойгу приказал всем добровольцам, в том числе из ЧВК "Вагнер", подписать контракты с Минобороны

Это даст добровольческим формированиям необходимый юридический статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, говорится в релизе. В то же время отдельные добровольцы могут подписывать индивидуальные контракты как с отрядами, так и с Минобороны.

"Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Заключение гражданами контрактов с государством – это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", - отметил заместитель министра обороны Николай Панков.

Власти России частные военные предприятия, например, ЧВК "Вагнер", называют российскими "добровольческими отрядами". По закону, частные военные компании в РФ запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

Приказ Шойгу может быть результатом конфликта с основателем ЧВК "Вагyер" Евгением Пригожиным и его попытками взять наемников под свой контроль. В мае этого года Пригожин на фоне трупов записал видео, на котором матом высказывается в адрес Шойгу и Герасимова, требуя боеприпасы. Позднее он снова раскритиковал Минобороны.

Кроме того, приказ может быть связан с тем, что многие из принудительно мобилизованных в оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях жителей зарегистрированы как добровольцы.